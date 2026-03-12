Açık 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 19:10

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Erki beldesinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun Beyrut'ta hedef aldığı üniversitenin dekanı ve bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:47
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:09
Katil İsrail ordusunun Beyrut'ta hedef aldığı üniversitenin dekanı ve bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz
18:36
ABD Enerji Bakanı Wright, petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşmasının olası olmadığını söyledi
18:33
ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama
18:25
Soykırımcı İsrail, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ