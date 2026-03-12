Açık 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 18:31

ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, USS Gerald R. Ford (CVN 78) uçak gemisinde çıkan yangının "muharebe kaynaklı olmadığını" duyurdu.

ABD'den, Kızıldeniz'de konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangınla ilgili açıklama

5. Filo'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde çıkan bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arızanın geminin tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşturmadığı belirtilen açıklamada, uçak gemisinin "tamamen faal durumda" olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında, gemide görevli iki askerin "hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle" tıbbi tedavi gördüğü ve durumlarının "stabil" olduğu kaydedildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında halihazırda Kızıldeniz'de destek görevini sürdürüyor.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:47
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:11
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
19:09
Katil İsrail ordusunun Beyrut'ta hedef aldığı üniversitenin dekanı ve bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet sarmalının büyümemesi için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz
18:36
ABD Enerji Bakanı Wright, petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşmasının olası olmadığını söyledi
18:25
Soykırımcı İsrail, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ