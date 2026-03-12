Açık 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 20:11

Rusya: Ukrayna'nın Donetsk'teki hastaneye yönelik İHA saldırısında 8 sağlık çalışanı öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki bir hastaneye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Donetsk'teki hastaneye yönelik İHA saldırısında 8 sağlık çalışanı öldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Donetsk bölgesindeki bir hastaneye İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı esnasında hastanede 130'dan fazla hastanın ve yaklaşık 50 sağlık personelinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastanenin askeri amaçla kullanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı bilinçli olarak düzenlendi. Bu, uluslararası insancıl hukukun ve ahlak normlarının ihlalidir. Kiev yönetiminin terör saldırısı sonucunda 8 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. 9'u sağlık çalışanı olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi
21:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz
21:08
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
20:47
Laricani: Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız
20:22
Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ