Açık 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.03.2026 21:07

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar programında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmelere dikkat çekerek "Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında, "Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin istihbarat oyunlarına düşecek bir devlet olmadığını vurgulayarak "Siyonist emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Türkiye’yi gayya kuyusuna itmek için yapılan ahlaksız tezgahları isabetli okumalı, bu kuyuyu kazanları boşa düşürmeliyiz. Görüldüğü kadarıyla ABD ve İsrail için evdeki hesap İran’a uymamıştır."

ETİKETLER
Son Dakika Devlet Bahçeli İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:27
Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi
21:08
BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi
21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
20:47
Laricani: Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız
20:22
Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor
20:12
Rusya: Ukrayna'nın Donetsk'teki hastaneye yönelik İHA saldırısında 8 sağlık çalışanı öldü
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ