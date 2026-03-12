Açık 4.6ºC Ankara
Gündem
AA 12.03.2026 21:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Erdoğan ve Guterres, daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi

Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Guterres ile "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyada barışa dair umutları çoğaltmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Sayın Guterres'e takdim edilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, insanlığın ortak vicdanını güçlendiren, diyalog ve dayanışmayı büyüten bir sembol olarak dünyamızda barışa dair umutları çoğaltmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Sergi Emine Erdoğan
