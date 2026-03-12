Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 21:49

ABD'li Senatör Murphy: İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Donald Trump yönetiminin İran'la savaşa "İsrail istediği için" girdiğini savunarak, "İsrail üzerinde bizim etkimiz olmalı. İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Senatör Murphy: İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli

ABD'li Senatör Murphy, Drop Site haber platformuna yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla Trump yönetimini eleştirdi.

ABD'nin İran'la savaşa neden girdiği konusunda hala ikna edici argümanlar görmediklerini söyleyen Murphy, "İsrail üzerinde bizim etkimiz olmalı. İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli. Bu nasıl bir ortaklık?" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İsrail zaten İran'a saldırı planladığı için ABD'nin de saldırdığı" yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Senatör, "Ancak İsrail'in yaptığı her şey bizim desteğimiz ve ABD silahları sayesinde mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail'e silah satışlarını da eleştiren Senatör Murphy, "Eğer Orta Doğu'da hayatlarımızı tehlikeye atacağımız zamanı bize İsrail dikte edebiliyorsa, neden onlara dünyanın en gelişmiş silahlarını satıyoruz? Bu bana mantıklı gelmiyor ama savaşa girme nedenimizin başka bir mantıklı açıklaması da yok." şeklinde konuştu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'yu tehlikeye attığını, Amerikan askerlerinin hayatına mal olduğunu ve enerji fiyatlarını artırdığını vurgulayan Murphy, tüm bunların nedenini anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
ABD, Rusya ve Çin temsilcileri BMGK'de İran'a yaptırımlar konusunda tartıştı
22:51
İşgalci İsrail’de Lübnan’a bir hafta içinde geniş çaplı kara harekâtı başlatmak için istişareler yapılıyor
22:47
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya evinde mağlup oldu
22:42
İran'ın Hemedan İli Valisi: Kentte ABD ve İsrail'in saldırılarında 50 kişi öldü, 286 kişi yaralandı
22:22
İran: Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ