Dünya
AA 13.03.2026 17:06

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakereye hazırız ancak karşı taraftan henüz yanıt almadık

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunarak, İsrail ile müzakereye hazır olduklarını ancak karşı taraftan henüz yanıt almadıklarını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakereye hazırız ancak karşı taraftan henüz yanıt almadık

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının sürmesinin bölgenin tamamındaki istikrarı etkileyeceğini vurgulayan Avn, "(İsrail ile) Müzakereye hazırız ancak karşı taraftan henüz yanıt almadık." ifadesini kullandı.

Bu hassas süreçte uluslararası toplumun Lübnan'a destek vermesini beklediklerini dile getiren Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş sayıları 800 bini aşan kişilerin durumuna da dikkati çekti.

Avn ayrıca BM'nin Lübnan’ın yanında durmasını ve ülkeye sağladığı sürekli desteği takdir ettiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan İsrail
