Dünya
AA 13.03.2026 16:00

AB, ABD'nin Rus petrolüne yönelik kararından endişeli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verme kararının endişe verici olduğunu belirtti.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin Rus petrol ihracatına yönelik kararına ilişkin açıklama yaptı.

"ABD'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma kararı, Avrupa güvenliğini etkilediği için son derece endişe vericidir." ifadesini kullanan Costa, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak gerektiğine işaret etti.

Costa, yaptırımların zayıflatılmasının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları sürdürmesi için gereken kaynakları artıracağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.

ETİKETLER
ABD Avrupa Birliği Rusya
