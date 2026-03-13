Açık 13.8ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 13.03.2026 16:28

HÜRJET, Akdeniz semalarında sınırları zorladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, test faaliyetleri kapsamında Akdeniz ve Toroslar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, HÜRJET, gerçekleştirdiği düşük irtifa-yüksek hız testleriyle rüzgarını Akdeniz'in üstünde, Torosların eteğinde estirdi.

Antalya'da iki HÜRJET prototipiyle yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlanırken, ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Açıklamada, "Millî imkânlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde millî imzamızı daha da ileri taşımaya devam ediyor." denildi.

HÜRJET Savunma Sanayii TUSAŞ
OKUMA LİSTESİ