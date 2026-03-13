HÜRJET, Akdeniz semalarında sınırları zorladı

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, HÜRJET, gerçekleştirdiği düşük irtifa-yüksek hız testleriyle rüzgarını Akdeniz'in üstünde, Torosların eteğinde estirdi.

Antalya'da iki HÜRJET prototipiyle yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlanırken, ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Açıklamada, "Millî imkânlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde millî imzamızı daha da ileri taşımaya devam ediyor." denildi.