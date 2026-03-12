Açık 7.9ºC Ankara
Dünya
AA 12.03.2026 20:46

Laricani: Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump’ın son açıklamalarına dikkati çekerek “Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız.” dedi.

Laricani: Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu

Laricani, “Trump bir kez daha , ‘Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız’ dedi. Savaş başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweet ile bitirilemez.” ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin durumlarına dikkati çeken Laricani, “Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız.” dedi.

İran ABD Donald Trump
