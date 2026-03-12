SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
4.6ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
12.03.2026 22:44
, 12.03.2026 22:47
SON GÜNCELLEME
12.03.2026 22:47
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya evinde mağlup oldu
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Samsunspor
Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
ABD, Rusya ve Çin temsilcileri BMGK'de İran'a yaptırımlar konusunda tartıştı
22:51
İşgalci İsrail’de Lübnan’a bir hafta içinde geniş çaplı kara harekâtı başlatmak için istişareler yapılıyor
22:42
İran'ın Hemedan İli Valisi: Kentte ABD ve İsrail'in saldırılarında 50 kişi öldü, 286 kişi yaralandı
22:22
İran: Ülkenin üzerinden savaşın gölgesini uzun süre uzaklaştıracak şekilde hareket etmeliyiz
21:51
ABD'li Senatör Murphy: İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya evinde mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı