Açık 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.03.2026 23:48

"THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı" iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

"THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı" iddialarına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

"THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı" iddialarına yalanlama

ETİKETLER
THY İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
23:55
ABD Başkanı Trump: İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor
23:47
Şam Havalimanı’nda uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı
23:29
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi
23:27
İran: Enerji altyapımız ve limanlara yönelik saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe vereceğiz
23:15
Bakan Kacır: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ