Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan yapılan ve ülkeyi hedef alan saldırılarla ilgili bilgi verdi.

İran'dan şu ana kadar yapılan ve Bahreyn'i hedef alan 114 füze ve 190 İHA saldırısının engellendiği bildirilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka karşı ihlal olduğu gibi bölgesel barış ve güvenliği de doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da İran kaynaklı saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan en yakındaki güvenli yerlere gitmeleri istendi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.