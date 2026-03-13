Açık 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.03.2026 00:30

Irak'ta Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Musul'un Mahmur bölgesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurdu.

Irak'ta Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Yerel medyaya konuşan Hoşnav, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, "Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askeri yaralandı." ifadesini kullandı.

Yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını belirten Hoşnav, Peşmerge güçlerinden ise herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.

ETİKETLER
Fransa Irak
Sıradaki Haber
ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:03
Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri
01:48
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, savaşı başlatmadı ve sürdürmeyi de istemiyor
01:33
Bakan Bak, Lefkoşa'da "Ramazan Sokağı"nı ziyaret etti
01:16
ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
00:25
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
23:55
ABD Başkanı Trump: İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ