Irak'ta Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne saldırı: 6 Fransız askeri yaralandı

Yerel medyaya konuşan Hoşnav, Mahmur'daki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Hoşnav, "Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askeri yaralandı." ifadesini kullandı.
Yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını belirten Hoşnav, Peşmerge güçlerinden ise herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.
Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Erbil kentinde 6 Fransız askerin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaralandığını doğruladı.