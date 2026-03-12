Açık 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 23:45

Şam Havalimanı’nda uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Şam Havalimanı’nda uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkanı Ömer Husari, sosyal medya platformu Facebook hesabında yer alan açıklamasında, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını söyledi. 

Husari, kararın temel amacının sivil havacılığın güvenliğini sağlamak, yolcuların ve uçuş ekiplerinin emniyetini korumak olduğunu belirtti.

Husari, ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı’nın güney hava koridorlarının mevcut koşullar nedeniyle hala istikrarlı olmadığını ifade etti.

Yetkili Husari, alternatif önlemler kapsamında Halep Uluslararası Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçirildiğini ve Türkiye ile Akdeniz yönüne uzanan kuzey hava koridorlarının kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Husari, hava koridorları veya havalimanlarının yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir kararın ancak güvenli operasyon şartlarının tamamen sağlanması halinde alınacağını sözlerine ekledi. 

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
23:55
ABD Başkanı Trump: İran ile ilgili süreç çok hızlı ilerliyor
23:50
"THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı" iddialarına yalanlama
23:29
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi
23:27
İran: Enerji altyapımız ve limanlara yönelik saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe vereceğiz
23:15
Bakan Kacır: Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ