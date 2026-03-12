Açık 4.2ºC Ankara
Dünya
AA 12.03.2026 23:26

İran: Enerji altyapımız ve limanlara yönelik saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe vereceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, “İran’ın enerji altyapısına ve limanlarına yönelik en ufak bir saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgaz altyapısını ateşe vereceklerini” belirtti.

İran: Enerji altyapımız ve limanlara yönelik saldırıya karşılık bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe vereceğiz

İran devlet televizyonuna göre, Zülfikari, enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusunda açıklama yaptı.

Zülfikari, “İran’ın enerji alt yapısına, limanlarına en ufak bir saldırının bile ezici ve yıkıcı bir karşılıkla sonuçlanacağı konusunda saldırgan hükümeti (ABD ve İsrail) ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Böyle bir saldırı olması durumunda İran’ın göstereceği tepkiye ilişkin Zülfikari, “Böyle bir durumda, ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarları bulunan bölgedeki tüm petrol ve doğal gaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir.” dedi.

İran Petrol Doğal gaz
