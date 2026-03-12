Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.03.2026 16:48

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırında incelemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ardından Nahçıvan'a geçen Orgeneral Tokel, Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Seyidov ile görüştü.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan'a geçerek, Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.

ETİKETLER
Iğdır Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:25
Soykırımcı İsrail, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasını kapattı
18:20
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 12 yaralı
18:02
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17:58
İspanya hükümeti "Trump'ın ticari tehditlerinden korkmadığını" bildirdi
17:58
Bakan Fidan: Lübnan yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ