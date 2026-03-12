Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan'a geçerek, Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.