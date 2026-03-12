Çocukların suça sürüklenme nedenlerini araştıran komisyon saha çalışmalarına başladı

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, merkez Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat Anadolu Lisesi’nde muhtarlar, öğretmenler ve velilerle toplantı düzenledi.

Durgut, toplantıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TBMM'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonunun kurulduğunu hatırlatarak, "Gaziantep hem risk faktörlerini barındırması açısından bizim için önemli bir il ama aynı zamanda koruyucu, önleyici, rehabilite edici pek güzel inisiyatifin de alındığı bir il olması hasebiyle bizim için önemli." diye konuştu.

Muhtarlar, öğretmenler ve velilerle mülakatlar yaptıklarını ifade eden Durgut, "Yarın da şehrin idare amirleriyle, konunun bütün paydaşlarıyla toplantılarımız olacak. Daha sonra belediyenin yaptığı bağımlılıklarla mücadele gibi bazı birimleri ziyaret edeceğiz. Konunun bütün paydaşlarıyla sahanın derinine inerek çalışıyoruz." dedi.

Müstakil çocuk paketi çıkarmayı planladıklarını kaydeden Durgut, "Önleyici, rehabilite ediciliği temel alan fakat bununla beraber cezai müeyyidelerde de cezasızlık algısını değiştirecek değişimleri öngören bir çocuk paketi çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili bilimsel bir çerçeve oluşturmak, sahadan veri toplamak önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantılarda komisyon üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis de hazır bulundu.

Komisyonun kentteki çalışmaları 3 gün sürecek.