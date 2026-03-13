Açık -0.5ºC Ankara
Yaşam
TRT Haber 13.03.2026 06:07

Kadir Gecesi pazartesi günü idrak edilecek

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi, pazartesi günü dualarla karşılanacak.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başlandığı bu kutsal gece, ramazan ayının 27. gecesine tekabül ediyor. Manevi huzurun doruğa çıktığı, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul edildiğine inanılan bu özel gece münasebetiyle Türkiye genelindeki camilerde özel programlar düzenlenecek.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi Ramazan Bayramı
