Ekonomi
AA 13.03.2026 06:49

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düştü.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
[Fotograf: AA]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artarak 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liradan 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 437 milyar 403 milyon lira azalarak 27 trilyon 849 milyar 145 milyon liraya düştü.

Tüketici kredileri 3 trilyon 47 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 723 milyar 546 milyon lirası konut, 46 milyar 651 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 34 milyar 212 milyon lira yükselerek 3 trilyon 711 milyar 810 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 94 milyar 379 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 713 milyon lira artışla 657 milyar 249 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 8 milyar 915 milyon lira artarak 5 trilyon 449 milyar 587 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

