Lise öğrencileri Safranbolu'da geleneksel Türk müziğini tanıtıyor

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15 yaşındaki Muhammed İbrahim Ünver ve 14 yaşındaki Siraç Sadık Yılmaz, kültürel öğelerden geleneksel Türk müziğini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla boş zamanlarında Tarihi Çarşı'da müzik icra ediyor.

Yaklaşık bir yıldır tef çalan Ünver ile dört yıldır ney üfleyen Yılmaz, okuldan arta kalan zamanlarda geldikleri Tarihi Çarşı'da seslendirdikleri tasavvuf ve sanat musikisi türündeki eserlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Burada çalmak bize huzur veriyor"

10. sınıf öğrencisi Muhammed İbrahim Ünver, müzik alanında kendilerini geliştirmek için çıktıkları yolculukta geleneksel Türk müziğini geniş kitlelere tanıtmaya yöneldiklerini söyledi.

Ünver, Tarihi Çarşı'da müzik icra etmeye başladıklarını ve beklenmedik ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Amacımız kültürel müziğimizi insanlara tanıtmak. Gerek tasavvuf musikimiz gerek sanat musikimiz olsun, insanlara bunu tanıtmak, sevdirmek, en azından haberlerinin olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı turistlerden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Ünver, şunları kaydetti:

"Kimisi videomuzu çekiyor, kimisi ne kadar istemesek de ne kadar kabul etmesek de bahşiş bırakıyor. Yabancı turistler de gayet hoş tepkiler veriyor. İnşallah ileride Türk musikisi tüm dünyada yaygın olur. Genel olarak Türk tasavvuf musikisinden çalıyoruz, yani meşk kültürü dediğimiz kültürden esinlenerek. İki kişi olarak başladık. İnşallah ileride daha fazla kişi katılır bizlere."

Ünver, Tarihi Çarşı'da müzik yapmaya yeni başladıklarını anlatarak, "Ramazan sonrasında inşallah daha sık gelmeye çalışacağız. Hafta sonları gelmek isteyen halkımızı bekleriz. Türk tasavvuf musikimiz ve sanat musikimiz genel olarak tarihimizle örtüştüğü için Safranbolu Tarihi Çarşı'mız da genel olarak tarihi bir semt olduğu için burada çalmayı uygun gördük. Burada çalmak bize ayrı huzur veriyor." diye konuştu.

"Müziğe kendisini kaptırınca bırakamıyorsunuz"

9. sınıf öğrencisi Siraç Sadık Yılmaz da hedeflerinin geleneksel Türk müziğini tanıtmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiklerini anlatarak, "Videolarımızı çekiyorlar. Hoşlarına gidiyor, mutlu oluyorlar. İzliyorlar, dinliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Sadece yerli değil, yabancı turistler de var. Özellikle Uzak Doğulu turistlerin dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.

Müziğe ortaokulda başladığını, lisede de devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Müziğe merakı olanlara başlamalarını tavsiye ederim. Bir kere kaptırınca kendinizi bir daha bırakamıyorsunuz. Ney üflemek ilk başlarda çok zor geliyor ama yapabildiğini gördükten sonra insanın hoşuna gidiyor, devam ettirmek istiyor. Turistler de kendi kültürlerinden farklı bir kültürün eski gelenek göreneklerine ait müzik aleti veya başka bir değer gördüklerinde ilgilerini çekiyor." diye konuştu.