Yaşam
AA 08.03.2026 13:20

Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki 571 aile destek merkezi aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunuldu.

Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakanlık, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ADEM'lerde halk eğitim merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından kadınlara yönelik bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenleniyor.

Merkezlerdeki "sosyal", "kültürel", "mesleki" ve "sportif" olmak üzere 4 başlıkta düzenlenen ücretsiz kurs ve faaliyetler, kadınların mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra sosyalleşmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına da imkan tanıyor.

El sanatları, dikiş-nakış, giyim üretim teknolojileri, takı tasarımı, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi yanı sıra sportif faaliyetler gibi farklı alanlarda açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Öte yandan bu merkezlerde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi ve sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.

Çocuklar için kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla ADEM'lerde 0 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor. Böylece küçük çocuğu bulunan kadınların eğitimlere erişimi kolaylaştırılıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyette olan 571 ADEM'den 162 bin kadın yararlandı.

Kursiyerlerin sosyal, kültürel, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve iş gücüne katılımlarının sağlanması amacıyla merkezlerin ihtiyaçlar doğrultusunda ülke geneline yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.

Kurs ve faaliyetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını ADEM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

