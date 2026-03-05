Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 05.03.2026 12:11

TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor.

TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor

Vakıftan yapılan açıklamada, TDV'nin, Türkiye'de 8 bin 4, yurt dışında ise 19 ülkede 1974 yetime eğitim, sağlık, barınma desteği ve sosyal yardım sağladığı belirtildi.

TDV'nin ayrıca yıl boyunca yetimlere hem nakdi hem de ayni yardımlar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yetimlere sağlanan destekler arasında Ramazan ve Kurban bayramlarında gıda ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş yardım kartları ve bayramlık kıyafet kartları da olduğu aktarıldı.

TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor

Yetimlere eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımı, sene sonunda karne hediyesi, kış aylarında ise kışlık kıyafet yardımları yapıldığı bildirilen açıklamada, TDV kadın kolları ve kadın din görevlilerinin düzenli aralıklarla çocuklara manevi destek verdiği belirtildi.

TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor

TDV'nin Tanzanya'da 1, Afganistan'da 2 olmak üzere 3 yetimhanede 177 yetimi barındırdığı ifade edilen açıklamada, Yetim Eğitim Programı kapsamında ise Somali, Afganistan ve Pakistan'daki 6 okulda toplam 360 yetime eğitim desteği sağlandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Türkiye Diyanet Vakfı
Sıradaki Haber
Miniklerin "iyilik timi" iş başında: Harçlıklar akülü araca dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Fransa’nın ABD’ye Orta Doğu’daki üslerini kullanma izni verdiği duyuruldu
13:38
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bugün 12 kişi hayatını kaybetti
13:19
ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor
13:32
İran 'vururuz' demişti: ABD Hürmüz’ü açabilir mi?
12:56
Azerbaycan: İran'dan yapılan İHA saldırıları cevapsız kalmayacaktır
12:38
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara yönelik tahliye emri endişe verici
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ