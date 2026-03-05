Milli atıcılar, çiçeklerle karşılandı

Ay-yıldızlı kafileyi, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nda bakanlık ve federasyon temsilcileri ile yakınları çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli sporcuların şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla döndüğünü hatırlattı.

Avrupa Şampiyonası'nı geçen yıl da başarılı geçirdiklerine işaret eden Kocakaya, "Bu sonucu bekliyorduk. Aslında oraya çok iddialı gitmiştik. Sporcularımız zaten gerçekten çok çalıştılar. Antrenörleriyle beraber uzun zamandır çalışıyorlar. Burada beklediğimiz sonuçları aldılar. Biraz daha iyi sonuçlar alabilir miydik, onu hep düşünürüz. Bu takımın hedefi bellidir. Olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. Bu da bir yoldu. Ermenistan'da milli marşı çaldırmanın, sporcularım için büyük gurur olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Damla Köse'nin, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdığının hatırlatılması üzerine Kocakaya, şunları söyledi:

"Kadın tüfekte son 1-2 yıldır ciddi bir ivme var bizde. Damla geçen yıl da aynı branşta Avrupa ikincisi olmuştu, bu sene Avrupa şampiyonu oldu. Damla'nın karışık takımda dünya ikinciliği var. Hızla gelişen bir sporcumuz. Aslında Damla'nın yanında Elif Duygu'nun ferdi de aldığı bronz madalya da ciddi bir işaret. Onun da çok iyi geliştiğini gösteriyor. Bunun yanında bizim gençler dünya rekortmeni bir sporcumuz daha var, Elif Berfin. Bizim çok iyi üç kadın tüfekçimiz var. İnşallah üçünün de olimpiyatlarda Türkiye'yi gururla temsil edeceğine inanıyorum."

Yusuf Dikeç: "Güzel, bereketli bir yarışmaydı"

Şampiyonanın kapanış gününde takım arkadaşları İsmail Keleş ve Buğra Selimzade ile erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya alan Yusuf Dikeç, "Güzel, bereketli bir yarışma oldu. Aslında 2-3 madalyamız daha çıkardı. Çünkü İlayda, aynı şekilde İsmail, kıl payı kaçırdılar." dedi.

Ermenistan'daki organizasyonda 1 altın ve 2 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç, "Aslında bunların hepsi şunu gösteriyor. Disiplinli ve düzenli çalışmanın bir sonucu olarak tabii bizim hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Allah nasip ederse oraya kadar hiç durmadan tam gaz çalışacağız. Madalyayı aldıktan sonra yaşlı olarak ben kenara çekileceğim, gençler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şevval İlayda: "Daha büyük başarılar istiyoruz"

Erivan'daki organizasyonu birer gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Şevval İlayda Tarhan, daha büyük başarıları hedeflediklerini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl 5 madalya alarak Türk spor tarihine geçen milli atıcı, şunları kaydetti:

"Her müsabakada olduğu gibi bazı aksilikler, bazı tatsızlıklar, şanssızlıklar oldu. Tabii ki daha fazlasıyla dönebilirdik. Her zaman daha iyisi olabilir ama bu seferlik en iyimiz bu kadarmış. Bir sonrakinde kazanmış olduğumuz madalya sayısının üzerine çıkmak istiyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz. Ama esas büyük hedefimiz, büyük resimdeki hedefimiz olimpiyatlar. Yani bunlar da olimpiyatlara giden süreçteki merdivenler. İyi ya da kötü bir şekilde bu merdivenleri geçiyoruz ama esas hedefimiz için tabii ki daha büyük odaklıyız. Madalyalar üzerimde emeği bulunan herkese ve Ermenistan'da marşımızı okuttuğumuz, Ermenistan'da bayrağımızı dalgalandırdığımız için bütün vatanımıza armağan olsun."

Yusuf Dikeç ise kazandığı madalyaları atıcılık sporuna başlayan Türk gençlerinin hepsine armağan etti.