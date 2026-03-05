Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.03.2026 16:49

TOKİ'den Ankara için ek kura duyurusu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara Merkez ilçeleri için gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekilişinde, sistem kaynaklı bir hata nedeniyle eksik belirlenen hak sahiplerine ilişkin açıklama yaptı. İdare, 227 şehit yakını ve gazinin doğrudan hak sahibi olduğunu, kalan 270 konut için ise yarın yeniden kura çekileceğini duyurdu.

TOKİ'den Ankara için ek kura duyurusu

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen "Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" sonuçlarının incelendiği belirtildi.

Sistem kaynaklı hata tespit edildi

İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli adımların ivedilikle atıldığı ifade edildi.

Şehit yakınları ve gaziler doğrudan hak sahibi oldu

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227’sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

Kalan 270 hak sahibi için kura çekilecek

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenlenecek. Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.
 

TOKİ
OKUMA LİSTESİ