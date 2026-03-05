Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 17:31

Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan fırlatılan 13 balistik füze ve 4 İHA'ya müdahale edildi

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) ülkeye saldırı düzenlendiğini, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan fırlatılan 13 balistik füze ve 4 İHA'ya müdahale edildi

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bugün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada İran’dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 İHA'yla ülkeye saldırı düzenlendiği, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, 1 balistik füzenin Katar’ın kara sularına düştüğü, 4 insansız hava aracının ise başarıyla etkisiz hale getirildiği ve saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'a yönelik her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

ETİKETLER
Katar İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Nahçıvan'a saldırı için gönderilen 4 İran İHA'sından biri etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:28
Bakan Güler, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab'ı kabul etti
17:59
İsrail ordusu, İran'ın bugün 6'ncı dalga füze saldırısını başlattığını duyurdu
17:52
Azerbaycan, İran'a yakın güney hava sahasını 12 saatliğine kapattı
17:43
YÖK Başkanı Özvar: Bilişim programları için kadro onayını aldık
17:16
Azerbaycan: Nahçıvan'a saldırı için gönderilen 4 İran İHA'sından biri etkisiz hale getirildi
17:13
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait 3 Hermes ve 1 MQ-9 tipi İHA düşürdük
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ