AA 05.03.2026 18:38

Azerbaycan, İran sınırından yük araçlarının hareketini geçici olarak askıya aldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Azerbaycan-İran sınırında yük araçlarının hareketini geçici olarak durdurdu.

Azerbaycan, İran sınırından yük araçlarının hareketini geçici olarak askıya aldı

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Azerbaycan-İran sınırında yük araçlarının hareketinin geçici olarak askıya alınması yönünde karar alındığı bildirildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı dolayısıyla alınan kararın transit araçları da kapsadığı kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Azerbaycan İran
