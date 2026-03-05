Açık 8.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.03.2026 19:53

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 lira tarımsal destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Üreticinin gücüne güç katıp, toprağın bereketini desteklerle yarınlara taşıdıklarını belirten Yumaklı, "12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 lira, planlı üretim (yem bitkileri) için 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 lira ve kırsal kalkınma yatırımı için 120 milyon 884 bin 409 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim ve kırsal kalkınma desteği tüm üreticiler için, temel destek ödemesi ise kimlik numarasının son hanesi "0" olan üreticiler için yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

İbrahim Yumaklı Tarımsal Destek Çiftçi
