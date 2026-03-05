Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.03.2026 20:46

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Sakınan, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şadan Sakınan, çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı

Örgütün hücre evinde yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kurt sürüsünü kürekle kovaladı: Yavru köpeği kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
21:02
İran basını: Savaşın başından beri ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ateşlendi
20:44
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:39
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak
20:25
Irak Başbakanı Sudani: Askeri çözümleri reddediyoruz
20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında ihmal ve tereddüt göstermiyoruz
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ