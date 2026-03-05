Çok Bulutlu 11ºC Ankara
AA 05.03.2026 16:26

Kurt sürüsünü kürekle kovaladı: Yavru köpeği kurtardı

Kars'ın Susuz ilçesinde bahçesindeki köpeklere kurt sürüsü saldıran besici, eline aldığı kürekle kurt sürüsünü kovalayarak yavru köpeği kurtardı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan besici Salih Uzgur, ahırda çalıştığı sırada dışarıdaki köpeklerin havlaması ve kaçışması üzerine dışarı çıktı.

Köpeklere ve dışarıdaki diğer hayvanlara saldıran kurtlar, bir yavru köpeği ısırarak götürmeye çalıştı. Bu sırada dışarı çıkan Uzgur, eline aldığı kürekle kurt sürüsünü kovalayarak yavru köpeği kurtardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Uzgur'un küreği alarak kurtları kovaladığı görülüyor.

Uzgur, "Hayvanların altını temizledim, o sırada baktım köpekler havlıyor dışarı çıktım. İki kurt bizim büyük köpekle boğuşuyor, diğeri ise yavru köpeği ağzına alıp götürüyordu. Hemen elime küreği aldım o sırada kurt köpeği ağzından bıraktı, ayağım kaydı yere düştüm kovaladım kaçıp gittiler. Hiç korkmadım her gün gördüğümüz hayvanlar, kapıya ilk defa geldiler. Köpeği öyle görünce biran önce kurtarmak istedim, kurtardım, kurtlar da kaçıp gittiler." diye konuştu.

