Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
AA 05.03.2026 17:57

İsrail ordusu, İran'ın bugün 6'ncı dalga füze saldırısını başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana aralıklarla misillemelerine devam eden İran'ın 6'ncı füze saldırısını başlattığını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın bugün 6'ncı dalga füze saldırısını başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek amacıyla aktif hale getirildiği aktarıldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları attığına dikkat çekilen açıklamada, halktan hızlıca sığınaklara girmeleri istendi.

İran'ın en son 3 saat önce yaptığı misillemenin ardından yeniden başkent Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri duyuldu.

Ayrıca İsrail basını, bu sabah erken saatlerde Tiflis'ten Tel Aviv'e inmek üzere olan bir uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

İsrail ulusal havayolu şirketi El Al’e ait uçağın ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından yurt dışında mahsur kalan İsraillileri ülkeye taşıdığı, ancak 20 dakika sonra Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapabildiği kaydedildi.

İsrail İran
OKUMA LİSTESİ