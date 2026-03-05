Açık 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 18:40

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Arakçi, ülkesinin Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, Tahran'ın Bakü ile tüm alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini dile getirdi.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Arakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Arakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı da benzer açıklama yaparak Nahçıvan'da düzenlenen İHA saldırısıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" öne sürmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.

İran Azerbaycan İsrail
