Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgedeki çatışmalar, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran’daki gelişmeleri çok yakından izlediklerini, sivil ölümlerinden üzüntü duyduklarını ve artmasından endişe ettiklerini, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.

İran’daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bölgedeki ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.