AA 02.03.2026 20:12

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan örgütün hücre evinde yakalandı.

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.

