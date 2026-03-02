Trump, İran'a yönelik saldırılarının "4-5 haftadan daha uzun" sürebileceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve bazı Amerikan askerlerine Onur Madalyası verdiği törende İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını gerekçelendirmeye çalışan ve Tahran'ın "yeniden nükleer silah tesisleri inşa etmeye çalıştığını" savunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek için bu saldırıları başlattıklarını ileri sürdü.

Trump, saldırıların ne kadar süreceği konusunda değerlendirme yaparak, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız." dedi.

İran'daki liderleri nasıl hedef aldıklarını da anlatan ABD Başkanı, "(İran’ın) Askeri liderlerini ortadan kaldırmak için de dört hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık bir saat içinde gerçekleştirildi. Yani planın çok ilerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"İran'a saldırmak için en iyi ve son şansımızdı"

Trump, İran'ı "terör sponsoru bir devlet" olarak nitelendirerek, bu saldırıları "en iyi ve son şansları" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırıların amaçlarını ise, "İlk olarak, İran'ın füze kapasitesini yok ediyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz, şimdiden 10 gemilerini vurduk. Üçüncüsü, dünyanın bir numaralı terör destekçisinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz." sözleriyle dile getirdi.

İran'ın konvansiyonel balistik füze programının çok hızlı ilerlediğini anlatan Trump, "Bu durum, Amerika ve yurt dışında konuşlanmış kuvvetlerimiz için çok açık ve büyük bir tehdit oluşturuyordu. Rejim, Avrupa'ya ve üslerimize ulaşabilecek füzelere zaten sahipti ve yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek füzelere de sahip olacaktı." şeklinde saldırılarını savundu.

ABD Başkanı, İran'ın füze programının amacının ise "nükleer silah geliştirme çalışmalarını korumak" olduğunu öne sürerek, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.