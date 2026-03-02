Açık 3.2ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 22:44

İran: ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran: ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.

İslami, "ABD ve İsrail'in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın nükleer tesislere saldırılar karşısındaki eylemsizliğine en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirten İslami, "Uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınayarak yasal görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

İran İsrail-İran çatışması
