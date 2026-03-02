Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.03.2026 23:02

Güney Afrika'da iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yapı güçlendirme çalışması yürütülen iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Ormonde bölgesindeki iki katlı iş merkezinin yapı güçlendirme çalışmaları sırasında çökmesi sonucu 12 kişinin enkazda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz alanında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin yaralı halde çıkarıldığı, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazda olduğu tespit edilen diğer 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Johannesburg Belediye Meclisinin Kamu Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Mgcini Tshwaku, basına yaptığı açıklamada, binanın çökme nedenine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını söyleyerek, "Bina planlarını profesyonel bir yapı mühendisi aracılığıyla kontrol edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, çökme olayına ilişkin soruşturmanın, ölenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara cevaplar sağlayacağını ve bu tür bir trajedinin tekrarını önlemeye yardımcı olacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Güney Afrika
Sıradaki Haber
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:57
Bakan Tekin: Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür
23:16
İran: ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı
22:56
Katar'da patlama sesleri
22:19
Kanser taramalarında geçen ay günlük rekor kırıldı
22:16
İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol
22:19
İsrail'den "Lübnan'a saldırılar sürecek" açıklaması
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ