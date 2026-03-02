Güney Afrika'da iş merkezinin çökmesi sonucu 6 kişi öldü

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Ormonde bölgesindeki iki katlı iş merkezinin yapı güçlendirme çalışmaları sırasında çökmesi sonucu 12 kişinin enkazda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz alanında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin yaralı halde çıkarıldığı, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazda olduğu tespit edilen diğer 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Johannesburg Belediye Meclisinin Kamu Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Mgcini Tshwaku, basına yaptığı açıklamada, binanın çökme nedenine ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını söyleyerek, "Bina planlarını profesyonel bir yapı mühendisi aracılığıyla kontrol edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, çökme olayına ilişkin soruşturmanın, ölenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara cevaplar sağlayacağını ve bu tür bir trajedinin tekrarını önlemeye yardımcı olacağını umuyor." ifadelerini kullandı.