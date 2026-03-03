Açık 1.3ºC Ankara
AA 03.03.2026 00:52

Katil İsrail Lübnan için yeni saldırı tehdidinde bulundu

Katil İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırının güney hattının boşaltılmasını isteyerek bölgeye yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Katil İsrail Lübnan için yeni saldırı tehdidinde bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nakura'dan Hıyam beldesine kadar sınır hattının batısının tamamının boşaltılmasını istedi.

Nakura ile Hıyam arasındaki hedef alacakları 30 beldenin işaretlendiği bir harita paylaşan Adraee, halkın evlerini terk etmesi ve Lübnan'ın kuzeyine gitmeleri gerektiğini söyledi.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği beldelerde Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj vermişti.

Katil İsrail, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.​​​​​​​

