Dünya
TRT Haber, AA 03.03.2026 02:35

İsrail: Hizbullah Komuta Merkezi'ni vurduk

İsrail, Beyrut'taki Hizbullah'a ait bir komuta merkezini vurduğunu açıkladı.

İsrail: Hizbullah Komuta Merkezi'ni vurduk

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını açıkladı.

Hizbullah İsrail Lübnan Son Dakika
