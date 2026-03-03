ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.