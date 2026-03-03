Açık 0.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 04:13

İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

