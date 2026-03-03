Açık 0.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 03:57

Katar ve BAE İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan gelen balistik füzeleri engellendiğini duyurdu.

Katar ve BAE İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve imkana sahip olduğu vurgulanarak, her türlü dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.

BAE İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

ETİKETLER
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Katar İran ABD-İran gerilimi İsrail-İran çatışması Balistik Füze
