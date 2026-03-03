Açık 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 01:20

ABD'liler İran'a saldırıların durdurulması gerektiği görüşünde

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 47'si Washington'ın İran'a saldırıları durdurması gerektiğini, yüzde 51'i de ABD'nin askeri eylemlerinin ülkenin uzun vadeli güvenliğine katkı sağlamayacağını düşünüyor.

ABD'liler İran'a saldırıların durdurulması gerektiği görüşünde

Washington Post (WP) gazetesi, 1003 ABD'li ile yürüttüğü ankette İran'a yönelik saldırıların ABD kamuoyundaki yansımalarını inceledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'a yönelik saldırı talimatını destekleyip desteklemediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 39'u saldırılara şiddetle karşı çıktığını, yüzde 22'si desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47'si ABD'nin İran'a saldırıları durdurması gerektiğini düşünürken yüzde 25'i saldırılara devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Ankete katılanların yüzde 31'i, ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesiyle Trump yönetiminin hedeflerine ulaştığı görüşünü paylaştı.

Katılımcılara ABD ile İran arasında geniş çaplı savaşın çıkmasından ne kadar endişe duydukları soruldu. Yüzde 40'ı "çok" yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 11'i bu ihtimalden hiç endişe duymadığını kaydetti.

ABD'nin askeri eylemlerinin ülkenin uzun vadeli güvenliğine katkıda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruda katılımcılar neredeyse ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 51'i Washington'ın askeri girişimlerinin uzun vadede ülke güvenliğine katkı sağlamayacağını düşünürken, yüzde 49'u karşıt görüş bildirdi.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD ABD-İran gerilimi İran İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Katil İsrail Lübnan için yeni saldırı tehdidinde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:21
ABD'den vatandaşlarına Orta Doğu'dan ayrılmaları çağrısı
02:04
Şubat ayı enflasyonu bugün açıklanacak
00:55
Katil İsrail Lübnan için yeni saldırı tehdidinde bulundu
02:00
İsrail, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
00:50
ABD: İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdık
00:51
ABD'nin Amman Büyükelçiliği 'bir tehdit' nedeniyle tahliye edildi
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ