AA 03.03.2026 00:39

ABD: İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdık

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların üçüncü gününde, İran donanmasına ait 11 geminin Umman Körfezi'nde batırıldığını açıkladı.

ABD: İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Körfezi'ndeki deniz gücü varlığına yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaştı.

Açıklamada, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi var." ifadesi kullanılırken, paylaşılan siyah-beyaz videoda bir gemiye füze isabet ettikten sonra göğe alevlerin yükseldiği görüldü.

İran'ın Umman Körfezi'nde, "on yıllardır uluslararası gemi trafiğini taciz ettiği ve saldırdığı" ileri sürülen açıklamada, "O günlerin geride kaldığı" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamanın devamında, "Seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD güçleri, bunu savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca CENTCOM'un internet sayfasında, İran rejiminin güvenlik aygıtlarının hedef alındığı ve bu doğrultuda, öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

