Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 00:29

CENTCOM: Saldırılarda 6 ABD askeri öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

CENTCOM: Saldırılarda 6 ABD askeri öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı paylaştı: Trump'ın vadettiği kurtuluş gerçekte böyle görünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
İsrail, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
00:50
ABD: İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdık
00:51
ABD'nin Amman Büyükelçiliği 'bir tehdit' nedeniyle tahliye edildi
00:12
İran Dışişleri Bakanı paylaştı: Trump'ın vadettiği kurtuluş gerçekte böyle görünüyor
00:25
Bakan Gürlek'ten öğretmen Fatma Nur Çelik açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek
23:56
Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ