İran Dışişleri Bakanı paylaştı: Trump'ın vadettiği kurtuluş gerçekte böyle görünüyor

Bakan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.
Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vadettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü." dedi.
These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 2, 2026
This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.
From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood. pic.twitter.com/cRdJ3BELOn