Dünya
İHA 03.03.2026 00:09

İran Dışişleri Bakanı paylaştı: Trump'ın vadettiği kurtuluş gerçekte böyle görünüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ın vadettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı paylaştı: Trump'ın vadettiği kurtuluş gerçekte böyle görünüyor

Bakan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vadettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü." dedi.


İran ABD
İran: Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız
OKUMA LİSTESİ