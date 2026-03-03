Açık 1.3ºC Ankara
AA 03.03.2026 00:33

ABD'nin Amman Büyükelçiliği 'bir tehdit' nedeniyle tahliye edildi

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, potansiyel bir güvenlik tehdidi nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği 'bir tehdit' nedeniyle tahliye edildi

ABD'nin Amman Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Önlem olarak, bir tehdit nedeniyle tüm ABD Büyükelçiliği personeli geçici olarak yerleşkeyi terk etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü de Amman’daki büyükelçilik çevresinde yaşayanlara yönelik bir uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, alınan “önleyici tedbirler” hakkında bilgi verilerek vatandaşlardan “panik ve endişeden kaçınmaları” istendi.

Öte yandan Ürdün genelindeki bazı vilayetlerde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Bu gelişme, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

