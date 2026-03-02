İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Semaiye, Hiniyye, Mansuri, Mecdel Zon, Mahrune, Tayr Felsay, Kana, Şiaytiye ve Bazuriyye beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.