Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.03.2026 10:51

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Semaiye, Hiniyye, Mansuri, Mecdel Zon, Mahrune, Tayr Felsay, Kana, Şiaytiye ve Bazuriyye beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

 İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İran'ın balistik füze saldırısında Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya yüzde 20'nin üzerinde artışla başladı
11:08
Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü
10:57
Hatay'da drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza
10:51
WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu
10:51
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği
10:49
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar Demokratların tepkisini çekti
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
Meles Deltası'nın kışlık misafirleri
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ