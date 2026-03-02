Açık 11.3ºC Ankara
Al Jazeera 02.03.2026 13:03

Saldırıların ardından Gazze'de "yeniden açlık" endişesi

İsrail ve ABD'nin İran ile girdiği askeri çatışmanın ardından sınır kapılarının kapatılması, Gazze'de gıda sıkıntısı korkusuyla panik alımlarına neden oldu. Bölge sakinleri, geçmişte yaşanan kıtlık tecrübelerinin tekrarlanmasından endişe ediyor.

Saldırıların ardından Gazze'de "yeniden açlık" endişesi

Cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurduğu ve savaşın başladığı haberlerinin yayılmasıyla Gazze halkı marketlere akın etti. Özellikle un, şeker, yemek yağı ve maya gibi temel gıda maddelerine olan yoğun talep nedeniyle raflar hızla boşalırken, ürün fiyatlarında artış gözlendi.

Sınır kapıları "ikinci bir duyuruya kadar" kapalı

İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yöneten COGAT, güvenlik gerekçesiyle Gazze ve Batı Şeria'ya açılan sınır kapılarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Yerel kaynaklar, bu kapanmanın Purim Bayramı ile de ilişkili olabileceğini belirtirken, belirsizlik halk arasındaki kaygıyı derinleştirdi.

Stok yapamayan aileler çaresiz

Maddi imkansızlıklar ve barınma alanlarının yetersizliği nedeniyle birçok aile stok yapamıyor. Özellikle çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş aileler, hem nakit eksikliği hem de saklama alanı olmadığı için yaklaşan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktan korkuyor.

Ekonomik kriz ve insani yardım uyarısı

Filistinli İş Adamları Derneği Üyesi Ali al-Hayek, sınır kapılarının kapatılmasının insani yardım dağıtımını ve aşevlerinin faaliyetlerini durdurabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca bu durumun, kanser hastaları ve ağır yaralılar gibi acil tıbbi tedavi için yurt dışına gitmesi gereken kişilerin ulaşımını da engelleyeceği vurgulandı.

