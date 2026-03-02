Açık 11.3ºC Ankara
AA 02.03.2026 13:54

AB: Orta Doğu'da tek kalıcı çözüm diplomatik çözümdür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "(Orta Doğu'da) Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

AB: Orta Doğu'da tek kalıcı çözüm diplomatik çözümdür

Von der Leyen, Brüksel'de İsviçre'yle "Anlaşma Paketi" imza töreninde konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin son derece endişe verici olduğunun altını çizen von der Leyen, hafta sonu Orta Doğulu 9 lider ve birçok Avrupalı liderle temas halinde olduğunu, durumun hala kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Von der Leyen, "İran'da baskı altındaki halk için yeniden bir umut doğmuş durumda ve onların kendi geleceklerini belirleme hakkını güçlü şekilde destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gerilimi düşürmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "İran ve vekil güçlerinin bölgedeki egemen topraklara karşı düzenlediği pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Von der Leyen, bölgenin istikrarının hayati önem taşıdığını belirterek, "Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Öğleden sonra AB Komisyonu üyelerinin genel durumu ele alacaklarını anımsatan von der Leyen, "Çünkü enerjiden nükleere, ulaşımdan göçe ve güvenliğe kadar pek çok alanda son gelişmelerin sonuçlarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre desteğe hazır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ise "İsviçre, Körfez ve Orta Doğu’da devam eden tırmanıştan son derece endişe duymaktadır ve taraflara sivilleri koruma, altyapıyı muhafaza etme ve en kısa sürede diplomasiye geri dönme çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Parmelin, İsviçre'nin tarafların gerilimi düşürmek ve diplomasiye geri dönmek istemeleri halinde sürece katılmaya ve yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği İran İsrail ABD
OKUMA LİSTESİ